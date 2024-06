Il Fenerbahce tifa Real: “Auguriamo il successo al nostro Guler”

Il Fenerbahce tiferà Real Madrid questa sera a Wembley. La squadra in cui il talento merengue Arda Güler è cresciuto ha mandato infatti un in bocca al lupo speciale al club di Florentino Perez in vista della finale di Champions League col Borussia Dortmund: “Auguriamo il successo nella finale di Champions League al nostro ragazzo, Arda Güler, che è cresciuto nelle nostre infrastrutture e rappresenta con orgoglio il nostro Paese all’estero. Forza Arda, i nostri cuori e il nostro sostegno sono con te!”.

Foto: Twitter Real Madrid