Il Fenerbahce tenta Kevin Danso: offerti al Lens 16 milioni

Con Kevin Danso ci eravamo lasciati alla scorsa estate, più precisamente fine agosto, momento in cui saltò il trasferimento alla Roma per via di alcuni parametri fuori dalla norma evidenziati durante le visite mediche. Il giocatore, che rilasciò anche alcune dichiarazioni al veleno nei confronti del club capitolino, rimase quindi al Lens, con cui tornò ad allenarsi a inizio ottobre. Secondo Foot Mercato, il giocatore è ora tentato dal Fenerbahce di Mourinho, fortemente interessato al calciatore. Secondo il portale francese, vi sarebbe già stata una prima offerta da 16 milioni di euro, cifra che il Lens starebbe valutando.

Foto: Instagram Danso