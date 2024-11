Il Fenerbahce prova lo sgarbo alle rivali: pronta un’offerta al Napoli per Osimhen

La stagione di Victor Osimhen, in prestito secco dal Napoli al Galatasaray per una stagione, è iniziata nel migliore dei modi. Sei gol e 4 assist in 8 presenze, numeri che ci disegnano la figura di un attaccante in completo stato di grazia. Il grave infortunio di Icardi darà al nigeriano ancora più centralità nell’attacco del club turco, che con un Osimhen in queste condizioni, può sicuramente raggiungere obiettivi importanti. Ma il futuro del classe ’98 è una nebbia fittissima, e la permanenza al Galatasaray non sembra una via facilissima da intraprendere, ancor più impervia quella della permanenza a Napoli. Secondo O Jogo, il Fenerbahce potrebbe tentare lo sgarbo ai rivali del Gala. L’attaccante ha una clausola rescissoria che vale 81 milioni di euro a gennaio, mentre in estate scenderà a 75 milioni di euro, cifra comunque importante e probabilmente insostenibile per le casse della squadra di Mourinho (come di qualsiasi altro top club turco). Vedremo cosa avverrà nelle prossime sessioni di mercato, intanto Osimhen veste la maglia dei primi in classifica di Super Lig.

Foto: Instagram Galatasaray