Il Fenerbahce: “Non stiamo conducendo alcuna trattativa per Greenwood”

04/07/2026 | 22:07:07

Il Fenerbahce smentisce le trattative per Greenwood, grande obiettivo della Roma come vi abbiamo raccontato: “Nessun membro del nostro comitato calcistico si trova attualmente in Francia per condurre trattative di trasferimento. Le affermazioni fatte sui social media dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu non corrispondono alla verità. Questa dichiarazione si è resa necessaria a causa dei tentativi sistematici di fuorviare i suoi tifosi. Il Fenerbahçe Sports Club non ha alcun problema con i membri dei media che aderiscono all’etica professionale e danno priorità all’accuratezza. Siamo convinti che anche i grandi tifosi del Fenerbahçe sapranno distinguere correttamente tra il giornalismo autentico e le pubblicazioni infondate volte a creare una falsa percezione. Come sempre, informazioni accurate e affidabili riguardanti la trattativa saranno condivise con il pubblico attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club”.

Foto: Instagram Marsiglia