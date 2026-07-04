Esclusiva: Greenwood, la Roma vuole spingere fino in fondo. L’importanza della tempistica

04/07/2026 | 13:10:42

Mason Greenwood e la Roma: una storia che per noi è partita con forza lo scorso maggio quando il club giallorosso stava valutando diversi profili. Per esempio, in quei giorni, anche Summerville prima che la valutazione schizzasse verso l’alto e che si materializzassero altri club. Oggi per la Roma è fondamentale mettere a posto la corsia destra offensiva. E ora i giallorossi hanno intenzione di spingere fino in fondo per Greenwood, saranno fondamentali i primi giorni della prossima settimana. Ci spieghiamo: due giorni fa vi abbiamo svelato come il prezzo del cartellino fosse sceso sotto i 50 milioni, l’Olympique Marsiglia sa di non poterlo trattenere. Il Fenerbahce ha fatto la migliore offerta di ingaggio (7 milioni a stagione contro i 5 della Roma), ma sul cartellino per ora non è andato oltre. Il pericolo potrebbe essere rappresentato dall’Atletico Madrid – al momento fermo – se trovasse una soluzione a stretto giro di posta per uno tra Julian Alvarez (situazione più complicata) e Sorloth. La Roma sa quanto costa l’operazione, ha la sponda favorevole di Greenwood e del suo entourage, ma non deve fare riflessioni, deve agire. E il tempismo più che la tempistica sarà una chiave per non correre rischi. Ecco perché lo slogan, da oggi, è quello di “provarci fino in fondo”. Meglio: spingere. Dopo questo weekend entreremo nel vivo, già entro mercoledì capiremo di più.

Foto: Instagram Marsiglia