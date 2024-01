Il Fenerbahce ne segna 7 con Bonucci in tribuna. Tripletta per Dzeko

Leonardo Bonucci sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il giocatore, in attesa delle visite mediche e della firma, intanto, ha già preso contatto con la nuova realtà: Bonucci era sugli spalti del Sukru Saracoglu per assistere alla sfida tra Fenerbahce e Konyaspor, terminata 7-0 con tripletta del capocannoniere della Super Lig, Edin Dzeko.

Un buon impatto certamente per il giocatore con la sua nuova realtà.

Foto: Instagram Dzeko