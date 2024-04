Il Fenerbahce abbandona la Supercoppa dopo 3′: “Atto di ribellione per le ingiustizie subite”. Il comunicato

Nella finale della Supercoppa turca, il Fenerbahce aveva preso la decisione di schierare per protesta la squadra Under 19 contro il Galatasaray e dopo il gol dell’1-0 subito segnato da Mauro Icardi dopo un minuto di gioco, ha deciso di lasciare il campo al terzo. Dopo i fatti avvenuti nella giornata di ieri, il management del Fenerbahce ha spiegato i motivi della sua decisione di lasciare il campo: “Il club ha fatto questo per i principi e i valori in cui crede e perché è arrivato al punto di ribellarsi alle ingiustizie subite. Come più grande club sportivo del mondo, continueremo a resistere oggi e in futuro come abbiamo fatto ieri”.

Foto: Twitter Fenerbahce