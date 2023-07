Il Fano cambia proprietà: il comunicato

Sta per iniziare una nuova era per l’Alma Juventus Fano. Il presidente Mario Alessandro Russo ha raggiunto l’accordo preliminare per la cessione del pacchetto di maggioranza a Benedetto Mancini. La condizione vincolante per la cessione delle quote è legata al deposito del ricorso che sancisce l’esclusione della società granata dalla graduatori da utilizzare ai fini dell’eventuale integrazione dell’organico del prossimo campionato di Serie C. Di seguito il comunicato: “L’Alma Juventus Fano è lieta di comunicare che nel pomeriggio del 26 luglio C.A. il Presidente Mario Alessandro Russo e Benedetto Mancini hanno raggiunto un accordo preliminare per la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote della società Alma Fano Juventus 1906 s.r.l. e del settore giovanile.

Condizione vincolante alla cessione di quote, per la nuova proprietà, è il deposito del ricorso avverso il Comunicato della F.I.G.C. n. 44/A che sancisce l’esclusione della società granata dalla graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024.

Il Presidente Mancini, e il suo staff, saranno fin da subito operativi per contribuire all’organizzazione sportiva e amministrativa del Club.

Si desidera ringraziare per la collaborazione nella trattativa sia l’agenzia Gold Green Sport Management, che l’Avvocato Filippo Corsi di Firenze al cui studio è affidata anche la redazione del menzionato ricorso.

Foto: Logo Fano