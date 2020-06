Il ds Rossi: “Sassuolo bottega cara, non sarà facile per nessuno chiedere Berardi”

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Siamo molto contenti di De Zerbi, vedremo se resterà o meno. Ha tutte le carte in regola per ripetere ciò che altri allenatori hanno fatto qui, come Allegri, Pioli e Di Francesco. Berardi è cresciuto molto sotto l’aspetto umano, si è affermato da giovanissimo, adesso credo che sia pronto, sia sotto l’aspetto tecnico che su quello umano. Noi siamo bottega cara, venire a chiedere Berardi non sarà facile per nessuno. Boga? Ci sono stati tanti interessamenti”.

