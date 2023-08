Il Ds dell’Union Berlino: “Gosens si è ridotto l’ingaggio per noi. Bonucci? Vedremo giovedì”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, il direttore sportivo dell’Union Berlino, Oliver Ruhnert, è stato ospite presso gli studi televisivi della ZDF ed ha parlato sia di Gosens – che ha siglato una doppietta al suo esordio in Bundesliga – che di Bonucci.

Su Gosens ha detto: “L’ho portato a Berlino per 15 milioni di euro? A dire il vero non è costato 15 milioni di euro, ma meno”. Quando il conduttore gli chiede quanto sia costato, alludendo ad una cifra pari a 13 milioni di euro, il direttore replica dicendo: “diciamo che ora ci stiamo lentamente muovendo nella direzione giusta”.

Alla domanda su come sia riuscito a convincere Gosens a trasferirsi, risponde: “Chiedere non costa nulla. Gli abbiamo chiesto se volesse venire. Sapevamo che Robin aveva il sogno di giocare in Bundesliga, anche in vista degli Europei che si giocheranno proprio qui in Germania l’anno prossimo. Alla fine il giocatore ha detto che gli sembrava un progetto interessante. Gosens ha rinunciato ad una parte del suo stipendio per giocare con noi, altrimenti non sarebbe stato alla nostra portata”.

Iniziano poi le domande sull’eventuale approdo nel campionato tedesco di Leonardo Bonucci. Ruhnert schiva più volte le domande e si limita a dire: “Ne sapremo di più giovedì”.

