Il ds del Wolfsburg: “Al momento nessuno ci ha contattato per il riscatto di Brekalo”

Fra i calciatori che si stanno imponendo in questo campionato di Serie A c’è il talento in forza a Torino Josip Brekalo, arrivato quest’estate in prestito dal Wolfsburg. Nell’accordo è prevista una opzione per il riscatto, che la società granata potrà esercitare versando nelle casse dei tedeschi circa 11 milioni di euro.

Parlando ai microfoni della Bild, in ogni caso, il direttore sportivo del Wolfsburg Marcel Schafer ha affermato: “Al momento nessuno da Torino ci ha contattato per quanto riguarda Josip Brekalo. Ad oggi, tornerà al Wolfsburg in estate”.

Foto: Twitter Torino