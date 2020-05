Il ds del RB Lipsia: “Non riusciremo a riscattare Schick a prezzo pieno, ma vogliamo trovare una soluzione”

A fare ecco alle parole dell’agente, che ieri aveva parlato della possibilità chiudere il riscatto ad una cifra più bassa, ci ha pensato Markus Krösche, ds del RB Lipsia, che ha chiesto alla Roma uno sconto per Patrick Schick: “Non sarà possibile per noi pagare l’importo completo per il riscatto di Schick, ma vogliamo trovare una soluzione.”

Foto: profilo Twitter ufficiale RB Lipsia