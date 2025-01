Il ds del Manchester City: “Marmoush è un attaccante di prima classe”

Non di certo una giornata come le altre in casa Manchester City. I Citizens, infatti, hanno ufficializzato l’arrivo di Omar Marmoush dal Francoforte. Un colpo pesante, soprattutto in termini di prezzo, con il club tedesco che incassa all’incirca 75 milioni di euro. Guardiola, dunque, avrà un rinforzo importante in questo finale di stagione che dovrà sfruttare al meglio per risollevare la propria squadra dal momento di crisi che sta vivendo. A parlare dell’acquisto del calciatore egiziano è stato il ds della compagine inglese Begiristain. Queste le sue parole: “Omar è un attaccante esperto ed entusiasmante e sono felice che si unisca a noi. Ha disputato una stagione eccezionale e ogni volta che lo abbiamo osservato ha influenzato le partite. Ha tutte le caratteristiche necessarie per un attaccante di prima classe. Ha un ritmo e una consapevolezza eccezionali, ed è bravissimo davanti alla porta. Inoltre, può giocare in diverse posizioni, il che è una risorsa davvero preziosa. Inoltre, non ho dubbi che lavorando con Pep e con lo staff tecnico del City potrà sviluppare ulteriormente il suo superbo talento in attacco”.

FOTO: X Manchester City