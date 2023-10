Il ds del Ferencvaros Hajnal: “La Fiorentina farà la partita, ma noi ci crediamo”

Il direttore sportivo del Ferencvaros, Tamas Hajnal, ha parlato ai microfoni di Namzeti Sport, soffermandosi anche sulla sfida di questa sera contro la Fiorentina in Europa League:

“I nostri giocatori hanno esperienza e fiducia in se stessi anche a livello internazionale. Negli ultimi anni abbiamo giocato molte gare e come sempre cercheremo di restare concentrati e dare il massimo. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra forte che farà la partita, servirà una prestazione perfetta se vogliamo ottenere un buon risultato in casa di una delle migliori squadre della Serie A”.

Foto: Ferencvaros twitter