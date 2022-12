Il ds Bonato annuncia: “Il Cagliari in ritiro fino a lunedì 26”

La sconfitta di Palermo ha lasciato inevitabilmente il segno in casa Cagliari, la posizione di Fabio Liverani è sempre più complicata. Ma si potrebbe decidere – come raccontato – di dargli fiducia fino alla prossima gara interna, lunedì 26 contro il Cosenza, per poi prendere una decisione definitiva alla vigilia della lunga sosta. L’annuncio del ritiro è stato del direttore sportivo Bonato dopo la sconfitta del “Barbera”: “La società non è contenta degli ultimi risultati e saremo in ritiro fino al 26, è importante compattarci. Dopo il rigore tutto è cambiato, fino a quel momento stavamo dominando. Nella prossima partita dovremo prendere i tre punti e poi valuteremo”.

Foto: Instagram Cagliari