Il drammatico annuncio di Vincenzo D’Amico: “Ho il cancro, sto provando a lottare”

Vincenzo D’Amico, 68 anni, ex calciatore della Lazio per sedici anni dal 1971 al 1986 (e una breve parentesi al Torino nel 1980-81, con Ternana ultima squadra in carriera), ed ex commnetatore sportivo in tv, ha annunciato su Facebook di avere il cancro: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!”.

Campione d’Italia nel 1974 con la Lazio di Maestrelli e Chinaglia, in biancoceleste D’Amico ha giocato 336 partite segnando 49 gol.

Foto: facebook personale