Il Dortmund si riprende la vetta della Bundesliga: 3-0 all’Augsburg. Doppietta di Haller e tris firmato Brandt

Il Borussia Dortmund torna in testa alla classifica a 90 minuti dal termine. La squadra di Terzic batte 3-0 l’Augsburg (ancora impegnato nella lotta salvezza) e scavalca il Bayern sconfitto sabato dal Lipsia. All’ultimo turno ai gialloneri basterà battere il Mainz (che viene da 4 sconfitte di fila nelle quali ha incassato 13 gol) in casa per laurearsi campione 11 anni dopo l’ultima volta. Decisivi oggi i gol di Haller (al 58′ e all’84’), l’acquisto più costoso dell’estate, a lungo fermato dal tumore ai testicoli. Ha lottato, si è ripreso, segnando, a oggi, i gol più importante degli ultimi 10 anni della storia del club. Passando così da un momento tragico di vita personale, a quello più alto della propria carriera. Nel finale anche il 3-0 di Brandt al 94′. Adesso tutto nelle mani degli uomini di Terzic: se gli uomini di Terzic batteranno il Mainz, sarà festa a Dortmund!

Foto: Instagram Borussia Dortmund