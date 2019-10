Il dolore di cadere, la forza di rialzarsi: fallo ancora, Daniele

È il minuto 53 di Brescia-Fiorentina. C’è un contrasto fra Daniele Dessena ed Erik Pulgar. Un contrasto come se ne vedono tanti, ma non è propriamente così. Non stavolta.

Il giocatore con la maglia azzurra resta a terra, chiede aiuto, urla e piange per il dolore. E subito, ma proprio subito, si percepisce come sia grave quanto successo. È un incubo che ritorna, con Dessena che esce in barella. Li dove, 4 anni prima, aveva fatto lo stesso, seppur con un’altra maglia.

La prognosi, allora, fu terribile: frattura della tibia e quasi un anno di stop. Quella di oggi è ancora incerta, sebbene le immagini dei vari replay facciano temere il peggio. La certezza, comunque, è per quanto sia doloroso cadere, e Daniele lo sa bene, anche stavolta la forza di rialzarsi non mancherà. Con l’aiuto di tutti e l forza che ha sempre contraddistinto uomo e calciatore.

foto: Brescia Twitter