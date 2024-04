Il discorso di Zhang alla squadra: “Non serve motivarvi. Voglio solo ringraziarvi. Mantenete alti i valori del club, la sportività e la lealtà”

Discorso del presidente dell’Inter, Steven Zhang, alla squadra nerazzurra, alla vigilia del derby che può regalare lo scudetto a Inzaghi e i suoi ragazzi.

Zhang, collegato dalla Cina, non sarà presente a San Siro, ma ha caricato la squadra in video conferenza.

Queste le sue parole: “Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto. Avete fatto una stagione straordinaria e la vittoria che arriverà sarà bellissima per tutti e in particolare per quelli che non l’hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti. Se dovesse succede nel derby mantenete alti i valori dell’Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell’avversario”.

Foto: Instagram Zhang