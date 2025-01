Il discorso di Ibra negli spogliatoi: “Questo è il Milan. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla”

Discorso motivazionale di Zlatan Ibrahimovic, dirigente della RedBird, proprietà del Milan dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Lo svedese ha così parlato, nelle parole raccolte dai canali ufficiali rossoneri: “Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Quello che abbiamo cercato era una reazione. Questa è la nostra reazione. Faccio i complimenti al mister e al suo staff. In pichi giorni avete fatto un grandissimo lavoro. Complimenti ai giocatori, avete vinto questo trofeo con sudore, sacrificio e voglia di vincere. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla. E oggi avete dimostrato questo. Io vi ho sempre detto che tutto dipende da noi e oggi lo avete dimostrato. Adesso torniamo in Italia, portiamo questa mentalità e recuperiamo punti per arrivare dove dobbiamo essere. Ragazzi questo è il Milan, giochiamo per questi trofei. Chi vuole entrare nella storia del Milan deve vincere questi trofei”.

Foto: twitter Milan