Il discorso di Commisso alla Fiorentina: “Vado a salutare Joe, torno tra poche settimane”

Rocco Commisso saluta la Fiorentina per rientrare negli Stati Uniti, dove insieme a una delegazione della società seguirà le esequie di Joe Barone a New York. Il patron ha parlato stamani alla squadra sui campi del Viola Park, prima dell’allenamento, come mostrato dai canali social della Fiorentina: “Ciao ragazzi, io devo partire. Partiamo da qua, con Ferrari, Pradè, vado con loro a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più. Sono stato contento di venire qua a guardarvi”, le parole del presidente.

Foto: Twitter Fiorentina