Il direttore Vaciago e l’aggressione di Allegri: “Direttore di m***a, ti strappo le orecchie e ti picchio sul muso”

Massimiliano Allegri vince la Coppa e perde la testa. Non solo negli ultimi minuti della gara contro l’Atalanta, ma anche nel post-partite. Come raccontato da Tuttosport, nel corridoio che corre lungo la sala stampa ha avuto un diverbio con il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: “Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”.

A un primo invito a stare calmo – si legge -, Allegri ha risposto con strattoni, spingendo il direttore e mettendo il dito sotto il suo naso ha gridato: “Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale” e altre amenità del repertorio della rissa da bar. Intanto Gabriella Ravizzotti dell’ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa.

Foto: Allegri Instagram