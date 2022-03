Il direttore sportivo del Leeds: “A Raphinha dissi che mi avrebbe invitato al Mondiale”

Victor Orta, direttore sportivo del Leeds, è intervenuto a Radio Marca per parlare di Raphinha, ora in forza al sodalizio inglese ma obiettivo concreto del Barcellona: “Nel contratto di Raphina non c’è alcuna clausola nel caso in cui dovessimo restare in Premier League. Lo dico perché un guru dei trasferimenti ha detto l’altro giorno che aveva una clausola di un determinato ammontare, ma così non è. Quando il giocatore è approdato al Leeds, la prima cosa che gli ho detto è stata: “Mi inviterai al Mondiale in Qatar”. Fece una faccia strana, non ci credeva. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e il giocatore sa che il Leeds e il suo staff tecnico l’hanno aiutato a crescere e a renderlo un giocatore che fa la differenza in Premier League. Deve continuare così e in estate, quando arriverà il momento, sono sicuro che ci sarà tempo per tutto. Fortunatamente, la gestione della carriera di Raphina è gestita da un ex giocatore di alto livello che sa come gestirlo, ovvero Deco, con il quale ho avuto diverse conversazioni“.

Foto: Twitter Leeds