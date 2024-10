Il direttore scouting Dave Fallows lascia il Liverpool dopo 12 anni. Il comunicato

Tramite un comunicato ufficiale, il Liverpool comunica che il proprio direttore dello scouting, Dave Fallows, ha deciso di lasciare il club dopo 12 anni di servizio. Una notizia che ha scosso l’ambiente dei Reds, galvanizzato dall’ottimo avvio di stagione sotto la guida di Arne Slot. Qui di seguito la nota comparsa sul sito del Liverpool.

“Il Liverpool FC può confermare che Dave Fallows lascerà il club dopo aver deciso di porre fine ai suoi 12 anni di servizio. Di conseguenza, lascerà la carica di direttore dello scouting e del reclutamento, dopo aver informato la gerarchia dei Reds della sua intenzione di lasciare. In linea con il suo impegno di lunga data nei confronti del club, Fallows ha inizialmente scelto di ritardare la sua decisione e rimanere in carica per aiutare la transizione della nuova squadra dirigenziale del calcio prima di lasciare. Una volta completato questo processo, ha scelto di porre fine al suo mandato di successo come figura chiave nella struttura delle operazioni calcistiche del Liverpool entro la fine di quest’anno”.

Foto: Instagram Liverpool