Il diesse Ottolini non si nasconde: ”Retegui piace al Genoa, stiamo parlando”

Ai microfoni dell’emittente televisiva genovese Primocanale, Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha spiegato le ultime mosse sul mercato e sullo stato di alcune trattative, soffermandosi in particolare su Mateo Retegui: “L’attaccante della nostra Nazionale ci interessa, stiamo parlando e diciamo che siamo alla finestra per un giocatore che ci piace sapendo che non siamo i soli”. Le parole del DS confermano quelle espresse ieri dall’Amministratore Delegato Andres Blazquez: “Stiamo lavorando, non c’è fretta e i tifosi devono stare tranquilli. Retegui? Mi piace certo, a chi non piace. Parliamo di un giocatore bravissimo, è normale che ci piaccia. Qualche nome, tra quelli che seguiamo, è uscito. Altri no. Ma sui giocatori forti ci sono tante squadre”. Nelle ultime ore anche dall’Argentina hanno segnalato la volontà del Genoa di provare ad accelerare per battere la numerosa concorrenza. La punta classe 1999 ha giocato l’ultimo anno nel Tigre ma è di proprietà del Boca Juniors.

Foto: Instagram Azzurri