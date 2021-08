Il dg Raffaele Vrenna lascia il Crotone: “Sentivo il mio lavoro poco valorizzato”

Raffaele Vrenna ha salutato il Crotone lasciando il suo ruolo di direttore generale dei pitagorici con una lettera: “Lascio una parte molto importante della mia vita, ma sento che è il momento per me di fare una scelta del genere anche e soprattutto in virtù di un evidente impossibilità di proseguire secondo quelli che sono i miei canoni lavorativi. Già nella scorsa stagione la divergenza di vedute su alcuni aspetti gestionali aveva portato ad un mio allontanamento, ma soprattutto sentivo il mio lavoro non valorizzato appieno”.

Foto: logo Crotone