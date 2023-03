Il dg dello Steaua Bucarest annuncia: “Andrea Compagno è stato convocato in Nazionale da Mancini”

Mihai Stoica, direttore generale dello Steaua Bucarest, ha annunciato ai microfoni di Orange Sport la convocazione di Andrea Compagno, attaccante classe 1996, nella lista preliminare della Nazionale azzurra di Roberto Mancini: “Raramente mi emoziono, ma è bello avere un tuo giocatore nella nazionale campione d’Europa in carica. Andrea ha una serietà che raramente ho visto in un giocatore. Il presidente mi ha chiamato e mi ha detto che stato convocato in Nazionale. Gli ho chiesto se stesse scherzando perché non avevamo mai avuto un giocatore in nazionale a questo livello”.

Foto: Instagram Compagno