Il dg della “Fenice Amaranto: “Speriamo di essere di passaggio in Serie D”

Il Direttore Generale Nino Ballarino ha presentato il progetto della “Fenice Amaranto”, il calcio riparte a Reggio dalla Serie D. “Entro le 12 di lunedì dovremo depositare la documentazione. Tra poco partiremo per Roma, qualcuno resterà qui, oggi è stata fatta solo una parte. Ci chiamiamo Fenice Amaranto perché speriamo di fare risorgere la Reggina in modo da dimostrare che si può fare calcio anche al Sud. In passato la Reggina ha creato tante cose buone, abbiamo l’obiettivo di non ritrovarci nei disastri degli ultimi anni. Avete ragione a non crederci, si ricomincia dal basso e dobbiamo considerarci fortunati che ripartiamo dalla Serie D. Reggio Calabria ha due strutture importanti come il Granillo e il Sant’Agata. È inutile costruire sulla sabbia, ma su qualcosa di solido. Non dobbiamo pensare di fare la D come se fosse la Serie B, le nostre realtà oggi si chiamano Canicattì e Sancataldese. Domenica inizia il campionato degli altri, noi speriamo di allungarlo il più possibile perché ne abbiamo bisogno. Il Presidente sarà Minniti, il Vice Presidente Fabio Vitale, il tesoriere Monica Ballarino, io sarò il direttore generale provvisorio, Giorgio Borbone un consulente esterno della segreteria, Giuseppe Bonanno il Direttore dell’Area Tecnica, Maurizio Pellegrino il Direttore Sportivo. Perché io dg provvisorio? Perché se si trova una persona più brava di me, bene. Io sono ambizioso, sono partito dalla Sicilia con la mia azienda, speriamo di essere di passaggio in Serie D. Ringrazio chi ha creduto in noi e chi ci ha creduto meno. Franceschini allenatore? Ora mi ha dato questa notizia, non la sapevo. La nuova squadra? Fino alle 17,59 non sapevamo nulla sull’assegnazione della società”.

Foto: Logo Reggina