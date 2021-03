Il dg del Feyenoord fa appello ai tifosi: “Momento difficile, rinunciate ai rimborsi. Si tratta del futuro della squadra”

Tramite un video, il Feyenoord ha chiesto aiuto ai propri tifosi per fronteggiare il periodo di crisi legato alla pandemia. Nel video, il direttore generale Mark Koevermans si appella a tifosi affinché rinuncino ai rimborsi dei propri abbonamenti per aiutare le casse della società. La stima fatta dal club è di 15 milioni di euro, e sembra stia raccogliendo risposte positive al fine di aiutare il club. Questo quanto chiesto dal direttore generale del club olandese: “Dopo un anno di coronavirus siamo in rosso, nonostante il grande supporto che abbiamo ricevuto dai sostenitori, dai rapporti commerciali e di sponsorizzazione. I numeri sono probabilmente noti: 900.000 euro di perdita di fatturato per partita casalinga. Sono stati effettuati tagli ovunque. I budget sono stati drasticamente ridotti. Chi è andato via non è stato sostituito. Tutti i dipendenti ricevono da mesi meno stipendio, dall’addetto alla reception al membro del consiglio d’amministrazione e dall’impiegato della ristorazione ai giocatori e allo staff. Tutto per garantire l’esistenza di un grande club. Sono decisioni difficili, ma alla fine capiscono tutti. Dopotutto, si tratta del futuro del Feyenoord”.