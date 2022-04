Il derby è della Samp con Sabiri. E Audero respinge un rigore di Criscito in pieno recupero

La Sampdoria vince il derby di Genova e si rilancia in classifica nel discorso salvezza. Gara come sempre tesa, come ci si attende in un derby.

La sblocca la Sampdoria al 25′ con Sabiri, ben servito da Augello. I blucerchiati amministrano, ma non chiudono la gara e al 96′, il Genoa ha la grande chance per l’1-1. Calcio di rigore che viene assegnato al Grifone.

Se ne incarica il rientrante Criscito (entrato all’intervallo), ma Audero lo para e decreta il successo della Sampdoria.

Tre punti fondamentali per la Samp che sale a 33 punti, smarcandosi dalle ultimissime posizioni. Il Genoa, invece, rischia di essere condannato alla B, da questo ko.

Foto: Twitter Samp