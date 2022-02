Il derby è del Milan: Giroud si scatena, doppietta decisiva

Termina il derby con il risultato finale di 2-1 per il Milan. La seconda frazione di gioco ha avuto un grande equilibrio con l’Inter forte del vantaggio per 1-0, ha gestito il gol cercando di attaccare con minore intensità, cosa riuscita fino al 75’ quando i rossoneri hanno trovato il gol del pareggio. Tiro di Diaz, Giroud in spaccata tocca e trafigge Handanovic. Crolla l’Inter che in 3 minuti passa sotto. Minuto 78’ grande giocata di Giroud che si gira di tacco in area e piazza all’angolino. Al 95’ cartellino rosso per Theo Hernandez per un fallo su Sanchez pronto a ripartire. È l’ultima emozione della gara, il derby si tinge di rossonero.

FOTO: Twitter Milan