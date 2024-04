Il derby della Mole si allontana per Milik: il polacco si allena ancora a parte

La Juventus si è allenata stamattina alla Continassa, per preparare nel migliore dei modi il derby della Mole con il Torino. Stracittadina che si allontana per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, infatti, si è allenato ancora a parte, svolgendo un lavoro differenziato. A questo punto diventa complicato immaginare un suo recupero in tempo per la gara con i granata, con Allegri che dovrà fare a meno di lui. I bianconeri torneranno ad allenarsi domani, ancora con una seduta mattutina.

Foto: Instagram Milik