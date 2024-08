Il derby degli Inzaghi finisce 1-1: Bisseck salva l’Inter nel recupero con il Pisa

Pippo Inzaghi è andato molto vicino a prendersi una grande soddisfazione con il fratello Simone, campione d’Italia con l’Inter. Il derby degli Inzaghi finisce 1-1 tra Inter e Pisa. Un risultato che comunque è di grande spessore per i toscani che però avevano cullato anche il sogno di vincere una amichevole di lusso.

Toscani avanti con Piccinini nel recupero del primo tempo e in vantaggio fino ad una manciata di secondi dal termine dell’incontro. E’ stato Bisseck a evitare la sconfitta all’Inter in pieno recupero.

Foto: Instagram Inter