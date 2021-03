Il Daily Mail: “Agnelli vuol riformare la Champions ma non riesce a costruire una squadra in grado di vincerla”

“Agnelli spinge per la riforma ma a quanto pare non riesce a costruire una squadra in grado di vincere effettivamente la Champions. Anche ingaggiare Cristiano Ronaldo, il serial winner, non è servito“. questo il commento piccato del Daily Mail sull’eliminazione dalla Champions League della Juventus. Chiaro il riferimento ai progetti di riforma della massima competizione europea per club che da anni cerca di portare avanti il numero uno bianconero.

Foto: Twitter Juventus