Il curioso dato sul Napoli: nessun calciatore della rosa aveva mai vinto lo scudetto

Arriva una curiosità statistica in merito al Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella storia. Il club partenopeo ha vinto il campionato con in rosa nessun giocatore che lo aveva mai fatto prima. Un dato clamoroso, anche perchè non era quasi mai accaduto in Italia, infatti, l’ultima volta a succedere una cosa del genere è stato nel 1952-53, con l’Inter. Altro calcio, altre storie. Il Napoli scrive anche questa particolare statistica.

Foot: Instagram Rrahmani