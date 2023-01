Il curioso dato su Paredes: 4 partite da titolare in campionato e la Juve non ha mai vinto

Arriva un curioso dato su Leandro Paredes, centrocampista della Juve, fresco vincitore del Mondiale in Qatar. Per l’argentino, in prestito dal PSG, con diritto di riscatto, è stata quella di oggi la quarta partita da titolare in campionato con la Juve e con lui dal 1′ minuto, la Juve non ha mai vinto, sono arrivate due sconfitte (entrambe col Monza) e altrettanti pareggi (a Firenze e con la Salernitana).

Una curiosità, paredes non giocava da titolare nella Juve in Serie A proprio da Monza-Juve dell’andata.

Foto: sito Juve