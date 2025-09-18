Il curioso caso di Mou: allenerà il Benfica che lo aveva eliminato dalla Champions. E ritrova Juve e Napoli (e Real Madrid e Chelsea)

18/09/2025 | 15:27:25

José Mourinho è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Benfica dopo l’esonero di Bruno Lage. L’annuncio sembra ormai imminente (ieri sera ha rilasciato anche le prime dichiarazioni). Il Benfica si è mosso con decisione dopo la pesante sconfitta interna 2-3 contro il Qarabağ in Champions League, che è costata il posto a Lage.

Mourinho era allenatore del Fenerbahce da due stagioni. Nel preliminare di Champions League, poche settimane fa, proprio il Benfica lo eliminò: 0-0 all’andata in Turchia, poi vittoria casalinga del Benfica, che costò la qualificazione ai turchi. Il Fenerbahce decise di esonerarlo. Per la società turca, non riuscire ad accedere alla fase a gironi di Champions, fu considerato un fallimento che non poteva essere accettato, soprattutto perché il secondo consecutivo.

Poche settimane dopo, eccolo proprio al Benfica in Champions, un curioso caso del destino, lì dove tutto era cominciato. Mourinho ha iniziato la sua carriera come capo-allenatore proprio al Benfica, nel settembre del 2000, anche se quell’esperienza fu breve, prima dei trionfi raccolti con il Porto, il Chelsea, l’Inter. Ora, 25 anni dopo, torna a Lisbona. Il presidente Rui Costa vuole un allenatore che possa riportare il Benfica ai livelli “richiesti”, in campionato ma soprattutto in Europa. Il Benfica ha bisogno di stabilità, risultati costanti e, come sempre, di competere con lo Sporting Lisbona e il Porto per il titolo portoghese. Tante le curiosità però in Champions. Qui emerge l’interessante coincidenza che Mourinho, ex allenatore di Real Madrid e Chelsea, potrebbe ritrovarsi contro club a lui familiari. Oltre che ad avversarie storiche, come Napoli e Juventus.

I bianconeri soprattutto, in passato, hanno visto scontri anche dialettici epici tra lo Special One e la Vecchia Signora.

Mourinho dovrebbe firmare fino al 2027. Se tutto sarà confermato (manca di fatto solo l’annuncio), il ritorno di José Mourinho al Benfica è un evento che mescola storia personale, ironia calcistica, e sfide di alta posta. Offre a Mourinho una chance di riscatto dopo esperienze altalenanti, e al Benfica una figura di peso per sostenere le ambizioni nazionali e internazionali. Le sue partite contro Juventus, Napoli, Chelsea e Real Madrid porteranno non solo scontri tecnici, ma anche narrativa forte: passato, rivalità, ex-glorie, e desiderio di dimostrare che lo Special One può ancora incidere a grandi livelli.

Foto: X Roma