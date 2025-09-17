Mourinho è arrivato a Lisbona: “Al Benfica non si può dire no. Ho impiegato un minuto ad accettare”

17/09/2025 | 21:39:22

José Mourinho sarà il nuovo allenatore del Benfica. Lo special One è appena atterrato a Lisbona. Accolto dai giornalisti, il tecnico ha così parlato: “Prima di salire sull’aereo, mi hanno chiesto se fossi interessato ad allenare il Benfica. E ho detto di sì, che potevo essere interessato. Il Benfica mi ha chiesto ufficialmente se fossi interessato. Ho detto che ero all’estero e che al mio ritorno in Portogallo sarei stato felice di parlarne. Non ci ho pensato due volte as accettare”.

Foto: X Foot mundo