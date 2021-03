Il cugino 17enne di Haaland è un fenomeno: 64 gol in 37 partite con le giovanili del Molde

Erling Braut Haaland talento norvegese del Borussia Dortmund e attaccante conteso da mezza Europa, sembrerebbe avere in famiglia un giovane erede, che in quanto a gol, ha numeri devastanti come lui. Si tratta del cugino di 17 anni, Albert Braut Tjåland, che sta letteralmente dominando nelle categorie giovanili con la maglia del Molde.

Tjåland sta scrivendo numeri impressionanti, realizzando 64 gol in 37 partite. A 17 anni (compiuti da qualche giorno), una nuova macchina da reti è pronta ad affermarsi sulla scena continentale.

Quando il gol è questione di DNA.

Foto: Twitter uff. Dortmund