Il ct dell’Australia su Volpato: “Ha rinunciato alla convocazione”

Il ct dell’Australia Arnold annuncia il rifiuto del giovane centrocampista giallorosso Volpato alla convocazione per il Mondiale in Qatar. Queste le sue parole: “Ho parlato con Cristian ben tre volte nelle scorse ore, prima avevo parlato con lui in numerose occasioni. Gli ho praticamente detto ieri che avrebbe fatto parte della rosa dei 26 per il Mondiale. Mi ha chiesto di pensarci, di confrontarsi con le persone accanto a lui. Ieri, quando l’ho risentito, ha rinunciato alla convocazione. Non ha voluto prendere una decisione così importante per la sua carriera in questo momento e lo capisco.”

Foto: Twitter Roma