Il CT della Svizzera Yakin su Sommer: “Sono preoccupato. Spero non sia grave”

Ansia in casa Inter per le condizioni di Yann Sommer. Il portiere della nazionale svizzera è stato costretto ad uscire nel corso del match amichevole di ieri giocato con la maglia della sua Svizzera contro la Danimarca per vi a di un problema alla caviglia. Il CT della nazionale elvetica Murat Yakin ha commentato con le seguenti parole, ai microfoni delle emittenti svizzere, l’infortunio dell’estremo difensore dei nerazzurri: “Visto che all’inizio ha potuto continuare a giocare, spero che l’infortunio non sia grave. Non nascondo un po’ di preoccupazione. Peccato. Speriamo che possa riprendersi al più presto”

Foto: Instagram Sommer