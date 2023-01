Il CT della Slovacchia su Skriniar: “Non credo sia giusto che io dica cos’è buono per il suo futuro. Prenderà la decisione giusta”

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha parlato del futuro di Milan Skriniar a sport.sk. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non credo sia giusto che io dica cos’è buono per il suo futuro. Prenderà una decisione giusta per lui e per la sua famiglia, non è bene valutare quando non si conoscono tutte le circostanze. Lui è un ragazzo ragionevole, prenderà sicuramente la decisione giusta”.

Foto: Twitter Inter