Il ct della Romania assiste a Cagliari-Napoli: nel mirino c’è Marin

Il commissario tecnico della Romania Edward Iordanescu è in questi giorni in giro per l’Italia per visionare dal vivo i calciatori della sua nazionale. Ieri Iordanescu era a San Siro, ha assistito dal vivo all’ottima prova dl Vlad Chiriches del Sassuolo, mentre in panchina c’era Ionut Radu dall’Inter. Stasera, invece, Iordanescu è all’Unipol Domus per visionare Razvan Marin in occasione di Cagliari-Napoli, posticipo della 26esima giornata di Serie A.

FOTO: Twitter Cagliari