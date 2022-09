Il ct della Germania contro il Mondiale in Qatar: “Non vengono salvaguardati i diritti umani”

Hans-Dieter Flick, commissario tecnico della Germania, ha espresso tutta la propria insoddisfazione per la scelta di assegnare il Mondiale di quest’anno al Qatar. Il tecnico, che ha concesso un’intervista al Süddeutsche Zeitung, ha spiegato il suo punto di vista: “Non si doveva organizzare il Mondiale lì, bisognava dire di no. In Qatar non vengono salvaguardati i diritti umani, per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Ci sono persone che vorrebbero volare in Qatar ma desistono per una serie di motivi”.

Foto: Twitter Germania