Il CT della Croazia spaventa l’Inter: “Brozovic starà fuori 4 settimane, ma ai Mondiali ci sarà”

L’Inter è in apprensione per le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista è uscito ieri sera zoppicando dalla gara con la Croazia. Oggi il giocatore sosterrà nuovi esami per capire l’entità del suo infortunio.

Ma intanto, il CT della Croazia, Dalic, spaventa l’Inter, parlando a fine gara dopo la vittoria in Austria.

Queste le sue parole: “Credo che oggi abbia sforzato troppo il tendine del ginocchio, gli servirà uno stop di tre o quattro settimane. Credo comunque che recupererà senza problemi per il Mondiale. Mi dispiace che sia dovuto uscire oggi, ci ha un po’ disturbato il suo stop. Lui è un giocatore che dà tanto in ogni partita, il suo ruolo lo richiede”.

Foto: twitter Croazia