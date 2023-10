Il ct della Croazia Dalic: “Brekalo ha fatto un gol importante, ci aiuterà viste le assenze”

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato in conferenza stampa delle recenti prestazioni dell’esterno della Fiorentina Josip Brekalo. Ecco le sue parole:

“Brekalo ha segnato una rete importante contro il Napoli. Ha fatto gol dopo più di un anno e anche per lui questa è un’occasione. Può tornare a giocare in Nazionale nel migliore dei modi, la sua posizione in campo preferita è libero al momento viste le assenze di giocatori importanti come Perisic, Orsic e Ivanusec”.