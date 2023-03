Il ct della Bosnia: “Dzeko out per un problema alla schiena”

Faruk Hadzibegic, commissario tecnico della Bosnia, ha parlato dell’assenza – ieri sera – di Edin Dzeko alle prese con qualche problema fisico. “Può tornare a disposizione per la prossima partita. Durante l’ultimo allenamento ha avuto un problema alla schiena, ma è meglio che sia il medico a parlarne perché non vorrei essere impreciso. Abbiamo cercato di farlo stare meglio meglio, abbiamo scritto anche alla FIFA e alla UEFA per capire se potevamo andare avanti nel suo trattamento, ma ci hanno detto di no”.

Foto: Instagram Inter