Il ct del Senegal Cissé: “Dia ha avvertito un fastidio alla caviglia, non volevamo rischiarlo”

La sosta delle Nazionali preoccupa e non poco la Salernitana, che dopo il problema accusato da Ochoa questa notte durante Messico-Honduras, nelle ultime ore il ct del Senegal Aliou Cissé ha tenuto a riposo anche l’attaccante Boulaye Dia, in vista della sfida col Sudan. Queste le motivazioni del commissario tecnico, che in parte rassicurano i granata sulle condizioni dell’ex Villarreal:

“Boulaye Dia ha sentito un po’ di dolore alla caviglia. Sono infortuni piccoli e non volevamo correre rischi con questi ragazzi”.

Foto: Instagram Boulaye Dia