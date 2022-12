Il ct Bento lascia la Corea del Sud: “Orgoglioso di quanto hanno fatto questi ragazzi in quattro anni”

Al termine del match perso contro il Brasile, il commissario tecnico Paulo Bento ha annunciato che lascerà la guida della Corea del Sud: “La nostra partecipazione si è conclusa qui e ora è il momento di pensare al futuro, che non passerà dalla nazionale della Corea. Mi riposerò e poi vedrò cosa farò. L’ho appena comunicato alla giocatori, al presidente, è una decisione che ho preso da settembre, oggi ho finito solo per confermarla e ringraziare per tutto quello che hanno fatto e per tutto quello che hanno dato. Non potrei essere più orgoglioso di aver allenato la nazionale sudcoreana. Se non è stato il gruppo migliore con cui ho lavorato, è sicuramente uno dei migliori. Sono triste per il risultato di oggi, ma molto orgoglioso di quello che questi ragazzi hanno fatto in questi quattro anni”.

Foto: Instagram thekfa