Il Crotone già pensa ai playoff: è solo 0-0 con la Fidelis Andria

Nel primo dei due posticipi del girone C, il Crotone frena ancora e non va oltre lo 0-0 sul campo della Fidelis Andria fanalino di coda del girone, anzi va anche bene ai calabresi, con un’occasione sciupata da Micovschi al 92′ per la clamorosa vittoria dell’Andria. A dimostrazione che il Crotone ha ormai già la testa ai playoff.

Con questo pareggio la Fidelis rimane all’ultimo posto, con 25 punti (-1 dalla Viterbese penultima), mentre il Crotone rosicchia un solo punto al Catanzaro (-13), ma i giallorossi devono ancora disputare la loro partita (ore 17.30 contro il Monterosi, al Ceravolo).

Catanzaro che con due vittorie sarà in Serie B. La data della festa sembra quella di domenica 19 marzo, quando è prevista Gelbison-Catanzaro e per accogliere le numerose migliaia di tifosi del Catanzaro, pronti a festeggiuare, la gara si giocherà all’Arechi di Salerno.

Foto: logo Serie C